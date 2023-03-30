Россия готова сотрудничать с Венгрией в защите прав нацменьшинств на Украине – посол РФ

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Россия готова сотрудничать с Венгрией в области защиты прав нацменьшинств на Украине. Об этом РИА Новости сообщил российский посол в Венгрии Евгений Станиславов.

"Мы всегда подчеркивали неприемлемость избирательного подхода в этом вопросе, которая сильно напоминает нацистскую политику Германии в годы Второй мировой войны. Помимо многочисленного русскоязычного сообщества, на территории Украины проживают венгры, поляки, русины, румыны и много других национальностей", – отметил он.

Станиславов также добавил, что необходимо отдать должное венгерским коллегам, которые стремились добиваться корректировки украинской политики в целом, а не требовать для своих соотечественников каких-либо особых изъятий из общеукраинских дискриминационных норм.

Тем не менее, по словам дипломата, российской и венгерской стороне пока не удавалось на практике объединить усилия в этой области на различных международных площадках.

Посол также напомнил, что с 1 сентября, согласно новому украинскому закону об образовании, 99 школ и два университета в Закарпатье не смогут преподавать на родном венгерском языке, в результате чего фактически окажутся под угрозой закрытия.

Станиславов сравнил с этноцидом подобную политику киевских властей в отношении исконно населяющих территорию страны представителей разных национальностей.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала принятие на Украине нового закона о нацменьшинствах. Она отметила, что вернуть русскоязычному населению Украины их права поможет только реализация задач российской спецоперации.

Захарова подчеркнула, что, согласно новому закону, на время действия на Украине военного положения и в течение шести месяцев после его отмены, этническим русским ограничивают их права и свободы, включая право на мирные собрания, получение финансирования и участие в международной деятельности.

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