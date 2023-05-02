Шольц выступил против использования поставляемого Киеву оружия для нападения на Россию

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Власти ФРГ не будут осуществлять односторонних шагов в вопросе поставок оружия на Украину, чтобы предотвратить эскалацию между НАТО и Россией, заявил канцлер Германии Олаф Шольц. Об этом сообщает ТАСС.

По словам Шольца, власти Германии действуют исключительно по согласованию с партнерами.

"Важно, чтобы оружие <…>, при помощи которого Украина может себя защищать, не применялось для нападений на российскую территорию", – добавил он.

Шольц также подчеркнул, что Германия делает все возможное, чтобы не допустить эскалацию "в направлении войны России с НАТО".

Ранее сообщалось, что глава Минобороны Германии Борис Писториус счел "нормальным", что Вооруженные силы Украины атакуют территорию России. По его словам, до тех пор пока не проводятся нападения на города, гражданских и гражданские районы, это "приходится принимать как необходимость".

В немецком Магдебурге прошла демонстрация против поставок оружия на Украину