04:52Политика
Шольц выступил против использования поставляемого Киеву оружия для нападения на Россию
Фото: EPA/ТАСС/TIAGO PETINGA
Власти ФРГ не будут осуществлять односторонних шагов в вопросе поставок оружия на Украину, чтобы предотвратить эскалацию между НАТО и Россией, заявил канцлер Германии Олаф Шольц. Об этом сообщает ТАСС.
По словам Шольца, власти Германии действуют исключительно по согласованию с партнерами.
"Важно, чтобы оружие <…>, при помощи которого Украина может себя защищать, не применялось для нападений на российскую территорию", – добавил он.
Шольц также подчеркнул, что Германия делает все возможное, чтобы не допустить эскалацию "в направлении войны России с НАТО".
Ранее сообщалось, что глава Минобороны Германии Борис Писториус счел "нормальным", что Вооруженные силы Украины атакуют территорию России. По его словам, до тех пор пока не проводятся нападения на города, гражданских и гражданские районы, это "приходится принимать как необходимость".
В немецком Магдебурге прошла демонстрация против поставок оружия на Украину
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