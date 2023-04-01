Шольц допустил, что конфликт на Украине может продлиться до 2027 года

Фото: ТАСС/AP/Markus Schreiber

Канцлер ФРГ Олаф Шольц не исключил, что конфликт на Украине может продлиться от двух до четырех лет. Таким мнением он поделился во время выступления на конференции Frankfurter Allgemeine Zeitung, пишет РИА Новости.

Он добавил, что подобный сценарий станет серьезным вызовом для Германии и ее союзников. Вместе с тем Шольц заявил, что власти ФРГ будут делать все, чтобы продолжать поддержку Украины так долго, как это потребуется.

Следом за канцлером Германии на конференции выступил замминистра иностранных дел Украины Андрей Мельник. Он не поддержал предположения Шольца, заявив, что Украина надеется добиться мира уже в 2023 году.

По словам Мельника, Киев не хочет участвовать в конфликте в течение долгого времени из-за больших потерь. В связи с этим замглавы МИД Украины потребовал от союзников поставить на Украину танки и истребители от США и Германии.

Ранее Олаф Шольц уже заявлял, что конфликт на Украине продлится еще долгое время. Немецкий политик добавил, что кризис в стране будет сохраняться. При этом, по его мнению, производить оружие и боеприпасы следует на постоянной основе.

Первый заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский также сообщил, что до достижения мира на Украине далеко из-за отсутствия каких-либо дипломатических усилий со стороны западных стран.

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