Между ФРГ и Францией разгорелся конфликт из-за автомобилей и ядерной энергетики – СМИ

Фото: ТАСС/dpa/Michael Kappeler

Между Германией и Францией разгорелся конфликт из-за запрета автомобилей с двигателем внутреннего сгорания и ядерной энергетики. Об этом пишет издание Politico.

В издании уточнили, что конфликт между Берлином и Парижем может нарушить ход переговоров лидеров ЕС, которые должны состояться 23 и 24 марта в Брюсселе. На встрече должны обсуждаться вопросы экономической конкурентоспособности блока и поддержка Украины.

Отмечается, что ранее Германия совместно с небольшой группой союзников, включая Италию, заблокировала решение Евросоюза о запрете к 2035 году продажи автомобилей с традиционными двигателями. Это действие спровоцировало скандал. В Берлине утверждают об исключении синтетической альтернативы ископаемому топливу. Это было бы полезно немецкому автопрому, однако в Европарламенте просьба была отклонена уже два раза.

Франция резко раскритиковала эти действия, так как занимается включением атомной энергетики в список "чистых" технологий Евросоюза. В свою очередь, в Германии это также вызвало критику, уточняется в издании.

Париж разозлило давление правительства канцлера ФРГ Олафа Шольца на Еврокомиссию, понизившей значение атомной энергии в вопросе декарбонизации ЕС.

В Politico сообщили, что в начале недели председатель Европарламента Роберта Метсола в письме Совету Евросоюза выразила протест из-за попыток Германии "в последнюю минуту" изменить согласованное блоком законодательство в сфере автотранспорта. Однако госсекретарь ФРГ по делам ЕС Анна Люрманн выразила надежду, что желание ФРГ оказать влияние на законодательство Евросоюза не побудит другие страны попытаться повторить его действия для защиты своих национальных интересов.

Ранее немецкий политик, председатель Европейской народной партии (ЕНП) Европарламента Манфред Вебер заявил, что Евросоюзу необходима особая "своего рода военная экономика" на фоне ситуации с Украиной.

Он подчеркнул, что военная экономика в странах Евросоюза поможет обеспечить стабильность и безопасность.



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