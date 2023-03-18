В Германии заявили, что Олаф Шольц теряет связь с реальностью

Фото: ТАСС/dpa/Kay Nietfeld

Глава немецкой оппозиционной партии Христианско-демократический союз Фридрих Мерц заявил, что канцлер ФРГ Олаф Шольц потерял связь с реальностью. Об этом сообщает портал T-online.

Так лидер оппозиционной партии прокомментировал последнюю речь Шольца в Бундестаге. Мерц также обвинил правящую в Германии коалицию в постоянных внутренних конфликтах и распрях по многим темам и вопросам.

Ранее Олаф Шольц, выступая в Бундестаге, заявил, что за восемь месяцев Германия стала независимой от поставок газа, нефти и угля из России. Он подчеркнул, что за это время ФРГ полностью преобразовала свое энергоснабжение.

До этого канцлер Германии выразил мнение, что конфликт на Украине продлится еще долгое время. Немецкий политик добавил, что кризис в стране будет сохраняться. При этом, по его мнению, производить оружие и боеприпасы следует на постоянной основе.

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