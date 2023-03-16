Шольц заявил, что ФРГ за восемь месяцев стала независимой от поставок газа и нефти из РФ

Фото: ТАСС/picture alliance / photothek/Janine Schmitz

Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что за восемь месяцев Германия стала независимой от поставок газа, нефти и угля из России, сообщает ТАСС.

Выступая с правительственным заявлением в Бундестаге, он подчеркнул, что за это время страна полностью преобразовала свое энергоснабжение с помощью новых трубопроводов и терминалов для приема сжиженного природного газа. Канцлер добавил, что "никто не должен был замерзнуть".

Ранее Шольц заявлял, что еще год назад никто не ожидал, что страна легко переживет данную ситуацию. По его словам, Германия сделала это с помощью увеличения объемов поставок сжиженного природного газа через западные европейские порты, а также через возведение новых портов на северном побережье ФРГ.

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