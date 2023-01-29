01:35Политика
В НАТО заявили о готовности к прямому конфликту с Россией
Фото: EPA/TASS/STEPHANIE LECOCQ
Глава военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр заявил о готовности альянса к прямой конфронтации с Россией. Об этом он заявил в интервью португальскому телеканалу RTP.
Бауэр заявил, что альянс утратил монополию на военную инициативу. Он назвал приоритетом НАТО перевооружение, и заявил, что несмотря ни на что, альянс готов к прямой конфронтации с Россией.
По мнению Бауэра, стратегические цели Москвы идут дальше пределов Украины.
"Речь идет о возвращении к старому Советскому Союзу", – заявил он.
Ранее Бауэр также заявлял, что угроза конфликта с Россией сохраняется. Он считает, что Москва будет иметь "те же амбиции", несмотря на исход конфликта на Украине.
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