Шольц озвучил ключевую геополитическую цель ФРГ в отношении России

Фото: ТАСС/АР/Markus Schreiber

Канцлер ФРГ Олаф Шольц сообщил, что ключевая геополитическая цель страны в настоящее время состоит в том, чтобы не допустить расширения границ РФ. Видеообращение немецкого лидера опубликовано на сайте правительства Германии.

В нем Шольц отметил, что нельзя позволить России сдвинуть границы "с применением силы". Для этого, по его словам, Германия должна придерживаться трех главных принципов в отношении конфликта на украинской территории.

В качестве первого канцлер назвал оказание Украине гуманитарной, финансовой и военной поддержки. Вторым принципом является недопуск эскалации конфликта и трансформации его в противостояние стран НАТО и России. Также, по словам Шольца, важно взвешивать любые принимаемые по Украине решения и действовать исключительно совместно с союзниками.

В среду, 25 января, правительство Германии подтвердило, что предоставит Киеву танки Leopard и даст другим государствам разрешение на их реэкспорт. По словам представителя германского кабмина Штеффена Хебештрайта, на первом этапе Украине будет передана рота в составе 14 танков Leopard 2A6 из запасов бундесвера.

До этого официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что заявления политиков США о поставках вооружения Киеву являются "подстрекательством". Дипломат подчеркнула, что действия американских властей могут привести к эскалации конфликта на Украине и новым жертвам.

Германия отправит Украине не меньше роты танков Leopard 2

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