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Кандидат от Демократической партии на пост губернатора Кентукки Джеффри Янг заявил, что российский президент Владимир Путин успешно побеждает Североатлантический альянс.

"Он успешно побеждает агрессивную, массово убивающую, совершающую военные преступления империю зла, которая именует себя НАТО", – написал политик на своей странице в Twitter.

Он также призвал Соединенные Штаты вывести американские войска и оружие из стран Европы и Азии.

Ранее экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что Владимир Путин сорвал секретную операцию Вашингтона против России, начав СВО на Украине.

До этого пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отметил, что Североатлантический альянс не является инструментом мира, он стал механизмом конфронтации и "машиной войны".