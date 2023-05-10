Американский генерал назвал победу Украины в конфликте с РФ главным страхом НАТО

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Военный успех Украины на поле боя является главным страхом Североатлантического альянса, поскольку Россия никогда не допустит своего поражения. Таким мнением поделился генерал ВВС США в отставке и бывший Верховный главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе Филип Бридлав в интервью ABC Action News.

Он добавил, что Запад боится ядерной эскалации и возможного распространения боевых действий в Европе.

Бывший военнослужащий поделился, что риторика сдерживания, которую, по его словам, применяет Владимир Путин, оказывает действенный эффект, и Вашингтон поддается этой словесной войне.

Именно такой рычаг воздействия, считает Бридлав, представляется причиной ограниченной помощи Украине. Он отметил, что Запад предоставляет Киеву достаточно вооружения, чтобы не потерпеть поражения, однако не дает того, что нужно Украине для предполагаемой победы.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вооруженные силы Украины получили от Запада все необходимое для "успешного" контрнаступления.

9 мая Вашингтон заявил о выделении Киеву долгосрочной военной помощи в размере 1,2 миллиарда долларов.

В новый пакет военной помощи включает в себя дополнительные средства ПВО и боеприпасы, оборудование, боеприпасы для противодействия дронам, снаряды, услуги коммерческих спутниковых компаний и обучение ВСУ.

США пообещали Украине дополнительные поставки оружия