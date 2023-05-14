Россия может выйти из Арктического совета при нарушении ее прав – МИД РФ

Фото: Москва 24/Роман Балаев

Российская сторона не исключает своего выхода из Арктического совета при нарушении ее прав как страны-члена организации, а также при деструктивном поведении Запада. Об этом сообщил ТАСС посол по особым поручениям МИД РФ Николай Корчунов.

В частности, по его словам, нарушением прав России как члена организации будет ситуация, при которой российских представителей не пригласят на мероприятия Арктического союза в период норвежского председательства.

Ранее Россия передала Норвегии председательские полномочия в организации, в которой председательствовала с 2021 по 2023 год.

Корчунов отметил, что Москва планирует выстраивать свою линию в Арктическом совете в зависимости от дальнейшего развития ситуации, а также исходя из необходимости соблюдения интересов РФ.

Ранее Николай Корчунов заявил, что действия Североатлантического альянса могут привести к эскалации в Арктическом регионе.

По его словам, экспансия НАТО в этот регион продолжается, увеличиваются масштабы проводимых там военных учений Альянса. Кроме того, продолжается наращивание военного потенциала НАТО в высоких широтах.