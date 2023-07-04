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Иран вступил в Шанхайскую организацию сотрудничества (ШОС), решение было принято на 23-м саммите организации под председательством Индии. Трансляция заседания велась на сайте секретариата ШОС.

Отмечается, что Иран стал девятым членом объединения. В сентябре прошлого года года на саммите ШОС в Самарканде был подписан меморандум об обязательствах Ирана в целях вступления в организацию.

Шанхайская организация сотрудничества была основана 15 июня 2001 года в Шанхае, изначально организация состояла из шести стран, среди них – Россия, Казахстан, Киргизия, Китай, Таджикистан и Узбекистан. Позже к ШОС присоединились Индия и Пакистан.

Ранее Владимир Путин в ходе заседания совета глав государств ШОС заявлял, что Россия и дальше будет противостоять санкционным ограничениям и провокациям в свой адрес.

Президент заявил, что путем введения большого количества санкций против России ведут гибридную войну. Однако, несмотря на это, РФ продолжит развиваться благодаря высокой консолидации граждан страны.

Также Путин поблагодарил страны ШОС за поддержку действий российских властей в период попытки мятежа ЧВК "Вагнер". Он отметил, что российская сторона высоко ценит своих коллег и намерена дольше углублять связи с участниками организации.

До этого глава министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что к БРИКС, в который в данный момент входят Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР, а также к ШОС по итогам 2022 года хотят присоединиться около 20 стран.

Глава МИД отметил, что речь идет о Египте, Турции, Саудовской Аравии, ОАЭ, Индонезии, Мексике и ряде государств Африки.



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