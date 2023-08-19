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Призывы властей США ужесточить контроль над военным финансированием Киева вселяет страх в украинского лидера Владимира Зеленского. Таким мнением поделился обозреватель Telesur Пабло Хофре Леаль.

По его словам, подобные заявления со стороны Запада заставляют Зеленского приказывать не прекращать свои действия ВСУ и наемникам, которые молят о поддержке Североатлантического альянса в области обращения с самыми современными военными технологиями.

Журналист отметил, что Вашингтон и НАТО десятилетиями превращали Украину в государство-должника.

Ранее член палаты представителей конгресса США Марджори Тейлор-Грин заявила о полном провале антироссийских санкций США и призвала американскую администрацию перестать выделять деньги Украине.

До этого госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил, что американские власти приняли решение выделить Украине новый пакет военной помощи стоимостью 20 миллионов долларов.

В очередной пакет поддержки включили боеприпасы для Patriot и HIMARS, артиллерийских орудий калибров 155 и 105 миллиметров, 120-миллиметровых танковых пушек, ПТРК Javelin и TOW. Пакет предусматривает поставку 12 миллионов патронов и гранат.

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