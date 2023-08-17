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Член палаты представителей конгресса США Марджори Тейлор-Грин заявила о полном провале антироссийских санкций США. Об этом она сообщила в соцсети Х (ранее Twitter).

Она напомнила, что не так давно американские власти решили отправить правительству Украины 113 миллиардов долларов и продолжают каждый месяц направлять по миллиарду долларов Киеву. Помимо этого, глава Белого дома Джо Байден намеревается выделить еще 20 миллиардов долларов.

Одновременно с этим Россия становится богаче, тогда как Соединенные Штаты теряют триллионы долларов, добавила Тейлор-Грин. Конгрессвумен призвала американскую администрацию перестать выделять деньги Украине.

До этого немецкий обозреватель Альбрехт Мейер заявил, что российская экономика успешно справилась с санкционным давлением западных стран, введенные ограничения не смогли обрушить ее.