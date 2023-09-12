12 сентября, 09:40Общество
Путин внес в ГД проект о праздновании Дня воссоединения РФ с новыми регионам 30 сентября
Фото: kremlin.ru
Владимир Путин внес в Госдуму инициативу, которая предлагает утвердить новую памятную дату России – 30 сентября – День воссоединения новых регионов с РФ. Проект опубликован в думской электронной базе.
"30 сентября – День воссоединения Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области с Российской Федерацией (2022 год)", – говорится в тексте документа.
Согласно инициативе, такой проект вступит в силу со дня официального публикования.
Ранее Путин на встрече с модераторами сессии Восточного экономического форума отметил, что тенденция с "возвращенцами" в Россию хорошая. Глава государства подчеркнул важность чувства сопричастности с Родиной.
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