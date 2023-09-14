В Херсонской области задержали причастного к деятельности украинского нацбатальона

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В Херсонской области задержали мужчину, которого подозревают в участии в незаконной вооруженной группировке Украины "Крымско-татарский батальон им. Номана Челебиджихана" (признан в России террористическим и запрещен на территории РФ). Об этом рассказали в пресс-службе СУ СК РФ по региону.

Как сообщает ведомство, мужчина по собственному желанию в октябре 2016 года вступил в незаконную группировку, которая нацелена не только на осуществление блокады проезда автомобилей, которые везли товары народного потребления для жителей Крыма, но и на борьбу за возвращение полуострова в состав Украины.

Батальон находился рядом с КПП "Чонгар" между Херсонской областью и Крымом. В обязанности 55-летнего гражданина Украины входила помощь в ведении хозяйства и охрана территории, добавили в СК.

Сейчас на подозреваемого завели уголовное дело по части 2 статьи 208 УК РФ ("Участие в вооруженном формировании, не предусмотренном федеральным законом, в целях, противоречащих интересам РФ"), по которой мужчине может грозить наказание до 15 лет тюрьмы.

"В настоящее время проводится комплекс оперативно-разыскных мероприятий и следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств и лиц, причастных к указанной противоправной деятельности", – отметили в УФСБ России по региону.

Ранее Южный окружной военный суд приговорил к 16 годам колонии замкомандира одного из подразделений украинского нацбатальона "Айдар" Дениса Мурыгу.

Он был задержан и арестован в мае прошлого года по подозрению в участии в незаконном вооруженном формировании. Рассмотрение его дела велось в закрытом режиме.

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