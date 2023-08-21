Трех азовцев, обстрелявших мирных жителей в Мариуполе, осудили на 18 и 20 лет

Фото: телеграм-канал "Следком"

Верховный суд Донецкой Народной Республики (ДНР) осудил на 18 и 20 лет строгого режима трех военнослужащих украинского нацбатальона "Азов" (запрещенная в РФ террористическая и экстремистская организация), которые ранили мирных жителей Мариуполя. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на прокуратуру республики.

"Верховный суд ДНР вынес приговор по уголовному делу в отношении 26-летнего Андрея Клементовича, 24-летнего Ивана Мельниковича и 31-летнего Артура Сивицкого, военнослужащих особого отряда специального назначения Азов 12-й бригады оперативного назначения восточного территориального объединения Национальной гвардии Украины", – отметили в ведомстве.

Мужчины были признаны виновными по статье о покушении на убийство двух и более лиц организованной группой по мотивам политической, идеологической ненависти и по статье о применении запрещенных средств и методов ведения войны.

Отмечается, что Клементовича осудили на 20 лет лишения свободы, Мельникович и Сивицкий получили по 18 лет лишения свободы, их направят в исправительную колонию строгого режима, добавили в прокуратуре.

Согласно материалам дела, мужчины получили приказ препятствовать выходу мирных граждан из города при помощи огнестрельного оружия, им также позволили открывать стрельбу по мирному населению в случае, если они передвигались вблизи от боевых позиций, а также по лицам, заподозренным в содействии вооруженным силам ДНР и РФ.

Продолжая выполнять приказ, осужденные сели за руль автомобиля и доехали до проспекта Карпова в Мариуполе, где заметили гражданский автомобиль с двумя мужчинами и открыли огонь по нему. Мужчины получили ранения.

Позже Клементович, находясь на улице Первая Слободка, заметил еще одного гражданского и выстрелил в него не менее трех раз, мужчина получил ранение, но остался в живых, ему оказали помощь другие местные жители.

Ранее врио главы департамента планирования применения Национальной гвардии страны Николай Уршалович сообщал, что бойцы батальона "Азов" вновь участвуют в боях на Украине. По его словам, они приступили к выполнению боевых задач в районе Серебрянского лесничества.



На Украине заявили, что боевики "Азова" снова участвуют в боевых действиях