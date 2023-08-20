ВСУ обстреляли города и районы ДНР более 80 раз 20 августа

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Вооруженные силы Украины в воскресенье выпустили по городам Донецкой Народной Республики более 80 артиллерийских и кассетных снарядов. Об этом сообщил в своем телеграм-канале врио главы региона Денис Пушилин.

"Противник выпустил по нашим населенным пунктам более 80 боеприпасов, применялась реактивная артиллерия калибром 122 мм, ствольная артиллерия калибром 152 и 155 миллиметров, в том числе кассетного типа", – отметил Пушилин.

Он подчеркнул, что в результате обстрелов со стороны украинской армии в Донецкой Народной Республике погиб мирный житель Ясиноватой и четверо получили ранения. Также в Ольгинке Волновахского района был ранен один человек.

В результате обстрелов в воскресенье также оказались повреждены 13 домов в Киевском и Петровском районах Донецка, а также два объекта энергоснабжения в Ясиноватой и Горловке.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в воскресенье 20 августа войска ВСУ атаковали регион беспилотниками, которые были сбиты силами российских ПВО. В результате атак пострадавших нет.

Губернатор Курской области, в свою очередь, сообщил о том, что последствия ночных атак беспилотников на город Суджа ликвидированы, а жителям региона восстановили электроснабжение.