20 августа, 20:47Происшествия
ВСУ обстреляли города и районы ДНР более 80 раз 20 августа
Фото: 123RF/liudmilachernetska
Вооруженные силы Украины в воскресенье выпустили по городам Донецкой Народной Республики более 80 артиллерийских и кассетных снарядов. Об этом сообщил в своем телеграм-канале врио главы региона Денис Пушилин.
"Противник выпустил по нашим населенным пунктам более 80 боеприпасов, применялась реактивная артиллерия калибром 122 мм, ствольная артиллерия калибром 152 и 155 миллиметров, в том числе кассетного типа", – отметил Пушилин.
Он подчеркнул, что в результате обстрелов со стороны украинской армии в Донецкой Народной Республике погиб мирный житель Ясиноватой и четверо получили ранения. Также в Ольгинке Волновахского района был ранен один человек.
В результате обстрелов в воскресенье также оказались повреждены 13 домов в Киевском и Петровском районах Донецка, а также два объекта энергоснабжения в Ясиноватой и Горловке.
Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в воскресенье 20 августа войска ВСУ атаковали регион беспилотниками, которые были сбиты силами российских ПВО. В результате атак пострадавших нет.
Губернатор Курской области, в свою очередь, сообщил о том, что последствия ночных атак беспилотников на город Суджа ликвидированы, а жителям региона восстановили электроснабжение.
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