Российские ПВО уничтожили украинские беспилотники над Белгородской областью – Гладков

Фото: Министерство обороны Российской Федерации

На подлете к Белгороду система ПВО сбила 12 воздушных целей. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

"Над Белгородом и Белгородским районом сработала наша система ПВО – сбито 12 воздушных целей на подлете к городу. Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле", – написал Гладков.

Также министерство обороны сообщило об уничтожении двух украинских беспилотников над территорией Белгородской области. Пострадавших и разрушений нет.

Ранее губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил о том, что в городе Суджа восстановлено электроснабжение. В ночь на воскресенье на этот населенный пункт была совершена атака беспилотника. В результате без электричества остались более пяти с половиной тысяч человек.