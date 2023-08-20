МИД России решительно осудил атаку ВСУ на железнодорожный вокзал в Курске

Фото: телеграм-канал "Роман Старовойт"

Министерство иностранных дел России решительно осуждает атаку ВСУ на здание вокзала в Курске. Об этом говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, опубликованном на сайте ведомства.

"Целясь в объект сугубо гражданской инфраструктуры, в мирных жителей Курска, украинские националисты в прямом смысле слова нанесли удар по нашей общей истории, по памяти героев Великой Отечественной войны", – сказала Захарова.

По мнению официального представителя МИД РФ, подобными атаками украинские войска разрушают собственную родину, став орудием западных стран в борьбе против России.

"Это делает задачу денацификации и демилитаризации Украины абсолютным приоритетом российской внешней политики", – подчеркнула Захарова.

Ранее в ночь на воскресенье украинский беспилотник атаковал здание железнодорожного вокзала в Курске, после чего возник пожар. От осколков стекол в результате падения дрона пять человек получили легкие ранения от осколков стекол.

Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что во время происшествия с вокзала были оперативно эвакуированы 50 человек. Повреждения получили крыша, фасад и платформа вокзала.

Ранее Захарова жестко ответила Боррелю за его высказывания об экономике России. Она сказала, что слова главы дипломатии Евросоюза Жозепа Борреля об экономике России сказаны из зависти и беспомощности.

