Захарова жестко ответила Боррелю за его высказывания об экономике России

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Слова главы дипломатии Евросоюза Жозепа Борреля об экономике России сказаны из зависти и беспомощности. Так прокомментировала фразу Борреля о том, что Россия – это "экономический карлик", официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Ее слова приводит ТАСС.

"Все это сказано Боррелем от зависти и беспомощности", – подчеркнула представитель российского министерства иностранных дел.

Мария Захаров напомнила, что у России по-прежнему есть собственное топливо, в то время как бизнес ЕС "перетек за океан". На высказывание о ядерном оружии представитель МИД РФ подчеркнула, что такое оружие есть только у одной страны Евросоюза – Франции. Остальные страны так и не смогли обзавестись ядерным оружием.

По мнению представителя МИД, европейским странам нечем гордиться, и поэтому они "исходят злостью" в адрес России.

Ранее глава евродипломатии Жозеп Боррель в интервью испанской газете Pais назвал Россию "экономическим карликом" и сравнил нашу страну с "заправочной станцией, у владельца которой есть атомная бомба".