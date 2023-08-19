Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель назвал Россию экономическим карликом

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Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что Россия – это экономический карлик. Такое мнение Боррель выразил в интервью испанской газете Pais.

"Китай – настоящий геополитический игрок, в то время как Россия – экономический карлик, она похожа на заправочную станцию, у владельца которой есть атомная бомба", – высказал Жозеп Боррель.

Это не первый раз, когда Боррель делает реверанс в адрес Китая. Сейчас глава европейской дипломатии готовится к поездке в Поднебесную, которая отменялась уже два раза. Боррель проведет стратегический диалог, а также обширный и углубленный обмен мнениями для политической подготовки к саммиту лидеров.

При этом ранее премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что экономика России показывает устойчивый рост, несмотря на санкции. Он отметил, что давление со стороны Запада не смогло нарушить макроэкономическую стабильность России, в настоящее время экономические показатели в государстве устойчивы.