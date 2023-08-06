Глава МИД КНР Ван И приветствует визит Борреля этой осенью

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Китай приветствует визит главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля этой осенью. Об этом заявил министр иностранных дел КНР Ван И, передает ТАСС.

"Боррель возглавит делегацию в Китай и проведет стратегический диалог, а также обширный и углубленный обмен мнениями для политической подготовки к самшиту лидеров", – сказал Ван И.

Телефонный разговор между Ваном И и Жозепом Борделем состоялся в воскресенье.

Поездка главы европейской дипломатии в Китай отменялась уже два раза. Первый раз визит не состоялся из-за того, что Жозеп Боррель заболел COVID-19. Второй отменила сама китайская сторона без объяснения причин. Тогда китайский МИД лишь пояснил, что ждет более удобного времени для обеих стороны.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала фарсом обвинения со стороны Борреля в адрес России о попытке Москвы подсадить развивающиеся страны на свое зерно.