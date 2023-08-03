Захарова назвала фарсом слова Борреля о попытке России подсадить страны на свое зерно

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Обвинения со стороны главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля в адрес России о попытке Москвы подсадить развивающиеся страны на свое зерно являются фарсом. Об этом написала официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем телеграм-канале.

"Я что-то не пойму, а голод уже победили? С продовольственной безопасностью проблем нет?", – высказалась она.

Захарова отметила, что год назад страны Запада кричали о необходимости накормить голодающих, но в итоге никого не накормили, кроме себя, а теперь они же кричат о том, что российское зерно лишнее на рынке.

"Это какой-то фарс", – заключила официальный представитель МИД России.

Ранее Боррель заявил, что Россия предлагает странам зерно по низким ценам, чтобы сделать их "зависимыми". Он подчеркнул, что, пока мир имеет дело с перебоями в поставках и ростом цен, Москва обращается к уязвимым странам с двусторонними предложениями о поставках зерна по сниженным ценам.



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