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Пресс-секретарь президента РФ прокомментировал слова главы дипломатии Евросоюза Жозепа Борреля о том, что Москва якобы предлагает странам зерно по низким ценам, чтобы создать зависимость.

По его словам, это совершенно не так: Россия была и остается надежным поставщиком зерна. Он подчеркнул, что страна выполняет все свои обязательства.

Песков добавил, что Россия могла бы полнее удовлетворять растущий спрос на зерно, "если бы не те незаконные с точки зрения международного права санкционные ограничения", с которыми ей приходится сталкиваться.

Ранее Боррель заявил, что Россия предлагает странам зерно по низким ценам, чтобы сделать их "зависимыми". Он подчеркнул, что, пока мир имеет дело с перебоями в поставках и ростом цен, Москва обращается к уязвимым странам с двусторонними предложениями о поставках зерна по сниженным ценам.

Срок действия соглашений в рамках черноморской зерновой инициативы истек 17 июля, Россия отказалась продлевать соглашение. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что касающаяся Москвы часть договоренностей по сделке не выполнена.

Владимир Путин также подчеркнул, что РФ может вернуться в зерновую сделку при восстановлении ее гуманитарной сути, исключении препятствий для российских банков и подключении их к системе SWIFT. Кроме того, президент потребовал восстановить работу аммиакопровода Тольятти – Одесса, который пострадал из-за действий киевского режима.

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