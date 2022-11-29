Санкции не повлияли на макроэкономическую стабильность РФ – Мишустин

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Западное санкционное давление не смогло нарушить макроэкономическую стабильность России, в настоящее время экономические показатели в государстве устойчивы. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе заседания правительства.

"В повестке – вопрос об исполнении федерального бюджета за девять месяцев текущего года. Несмотря на вызовы, его основные показатели остаются сбалансированными. Санкции не нарушили устойчивость финансовой системы России и не повлияли на макроэкономическую стабильность", – цитирует главу кабмина ТАСС.

Российский премьер добавил, что страна смогла предотвратить развитие событий по негативным сценариям. По его словам, этому помогли вовремя принятые меры, которые оказали помощь предприятиям и отраслям.

Председатель правительства также отметил, что в период с января по сентябрь доходы бюджета увеличились на 10% по сравнению с аналогичным уровнем 2021 года. Также Мишустин подчеркнул, что объем госдолга за первые 9 месяцев текущего года смог сократиться на четверть.

До этого Владимир Путин заявил, что международная торговля на данный момент переживает кризис. Глава государства отметил, как на фоне этого меняется экспорт и импорт страны.

По мнению российского лидера, приоритетным направлением сейчас является транспортно-логистическая инфраструктура, а также устранение ограничений, которые влияют на торговлю и обмен инвестициями.

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