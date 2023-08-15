Нарышкин заявил, что здоровому человеку страшно в Европе из-за извращений

Фото: Агентство "Москва"/Артур Новосильцев

Здоровый человек испытывает страх при посещении Европы из-за извращений, которые там стали популярны, отметил директор СВР России Сергей Нарышкин.

Так он ответил на заявление главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля, который назвал Европу "цветущим садом", а остальной мир сравнил с "джунглями".

"Хочется раскрыть глаза главному европейскому дипломату: здоровому в духовном и физическом отношении человеку на самом деле неприятно, а порой и даже страшно приезжать в Европу – такое количество извращений разного рода там расплодилось", – передает РИА Новости слова Нарышкина.

Ранее Владимир Путин отметил, что западные страны разрушают собственные ценности, объявляя извращения, в том числе педофилию, нормой жизни. Он подчеркнул, что Запад может жить как хочет, но призвал посмотреть Священное Писание – главные книги всех других мировых религий. По словам президента, там все сказано в том числе о семье.

По его мнению, миллионы людей понимают, что их ведут к духовной катастрофе. Путин сделал акцент на том, что Россия защищает своих детей от деградации и вырождения.



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