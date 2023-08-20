В Курской области восстановили электроснабжение после атаки беспилотника

Фото: телеграм-канал Baza

В Курской области успешно восстановлено электроснабжение после атаки украинских беспилотников на подстанции Суджа. Об этом рассказал губернатор региона Роман Старовойт в своем телеграм-канале.

"Энергетики устранили последствия атаки украинских беспилотников на подстанции Суджа, из-за которых накануне в Суджанском и Кореневском районах остались без света более 5,5 тысяч человек. Сегодня электроснабжение всех потребителей полностью восстановлено", – отметил губернатор.

Энергетическая подстанция в городе Суджа была повреждена в результате трех сбросов с беспилотника. Без света остались более пяти с половиной тысяч человек. Пострадавших в результате ночной атаки нет.

Ранее Роман Старовойт сообщил о ликвидации пожара после атаки ВСУ на здание вокзала в Курске. Сейчас волонтеры работают на территории вокзала и помогают пассажирам при посадке на поезда.

Представитель российского МИД Мария Захарова решительно осудила атаки ВСУ и отметила, что таким образом они уничтожают собственную историю.