В Ростове военный суд рассмотрит дело 18 участников нацбатальона "Айдар"

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Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону 7 июля начнет рассмотрение уголовного дела в отношении 18 участников нацбатальона "Айдар" (признан экстремистским и зарещен в РФ). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката обвиняемых.

Все фигуранты дела будут присутствовать на суде очно. По словам адвоката, им вменяют насильственный захват власти и изменение конституционного строя Донецкой Народной Республики, а также участие в деятельности террористической организации.

Обвинения составлены согласно статьям Уголовного кодекса ДНР, однако в ходе судебного заседания они будут переквалифицированы на статьи УК РФ, добавил адвокат.

Ранее Южный окружной военный суд приговорил к 16 годам колонии замкомандира одного из подразделений украинского нацбатальона "Айдар" Дениса Мурыгу.

Он был задержан и арестован в мае прошлого года по подозрению в участии в незаконном вооруженном формировании. Рассмотрение его дела велось в закрытом режиме.