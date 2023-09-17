Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Российские средства ПВО уничтожили украинский дрон в небе над Белгородской областью. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление Минобороны РФ.

В воскресение 17 сентября около 20:40 по московскому времени была пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа на территории России. Сообщается, что дежурные средства ПВО уничтожили украинский беспилотник над Белгородской областью. О пострадавших не сообщается.

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы России нанесли ракетный удар по производственным цехам Харьковского бронетанкового завода для ремонта и восстановления техники ВСУ. Помимо этого сообщается, что в районе населенного пункта Серебрянка Донецкой Народной Республики были поражены командно-наблюдательные пункты подразделений 100-й бригады территориальной обороны и 67-й механизированной бригады украинских войск.