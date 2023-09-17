Губернатор Орловской области сообщил о падении БПЛА на нежилой объект в Орле

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В ночь на 17 сентября на территории города Орел произошло падение беспилотника. Об этом сообщил губернатор Орловской области Андрей Клычков в своем телеграм-канале.

По его словам, БПЛА упал на нежилой объект в Железнодорожном районе. В данный момент место происшествия оцеплено, специальные службы проводят необходимые мероприятия.

Клычков подчеркнул, что ситуация находится под полным контролем. По предварительным данным, в результате произошедшего никто не пострадал.

Ранее Сергей Собянин сообщил, что силы противовоздушной обороны в ночь на воскресенье, 17 сентября, сбили два беспилотника, которые пытались осуществить атаку на Москву. Первый БПЛА был уничтожен в городском округе Истра, второй – в Раменском районе Московской области.

До этого в Минобороны РФ заявили об уничтожении нескольких украинских беспилотников над северо-западным, восточным и западным побережьями Крыма.