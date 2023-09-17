Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

17 сентября, 05:22

Происшествия

Губернатор Орловской области сообщил о падении БПЛА на нежилой объект в Орле

Фото: 123RF/escapejaaj

В ночь на 17 сентября на территории города Орел произошло падение беспилотника. Об этом сообщил губернатор Орловской области Андрей Клычков в своем телеграм-канале.

По его словам, БПЛА упал на нежилой объект в Железнодорожном районе. В данный момент место происшествия оцеплено, специальные службы проводят необходимые мероприятия.

Клычков подчеркнул, что ситуация находится под полным контролем. По предварительным данным, в результате произошедшего никто не пострадал.

Ранее Сергей Собянин сообщил, что силы противовоздушной обороны в ночь на воскресенье, 17 сентября, сбили два беспилотника, которые пытались осуществить атаку на Москву. Первый БПЛА был уничтожен в городском округе Истра, второй – в Раменском районе Московской области.

До этого в Минобороны РФ заявили об уничтожении нескольких украинских беспилотников над северо-западным, восточным и западным побережьями Крыма.

Читайте также

происшествиярегионы
Ещё больше новостей — в телеграм-канале Москва 24 Подписывайтесь!
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика