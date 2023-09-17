17 сентября, 04:23Происшествия
Собянин: направлявшиеся к Москве беспилотники уничтожены ПВО
Фото: ТАСС/Станислав Красильников
Силы противовоздушной обороны в ночь на воскресенье, 17 сентября, сбили еще один беспилотник, который пытался осуществить атаку на Москву. Об этом в своем телеграм-канале сообщил Сергей Собянин.
Беспилотник был уничтожен под Москвой. Предварительно, после падения обломков пострадавших и каких-либо разрушений нет, добавил градоначальник.
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