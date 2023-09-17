Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

17 сентября, 04:23

Происшествия

Собянин: направлявшиеся к Москве беспилотники уничтожены ПВО

Фото: ТАСС/Станислав Красильников

Силы противовоздушной обороны в ночь на воскресенье, 17 сентября, сбили еще один беспилотник, который пытался осуществить атаку на Москву. Об этом в своем телеграм-канале сообщил Сергей Собянин.

Беспилотник был уничтожен под Москвой. Предварительно, после падения обломков пострадавших и каких-либо разрушений нет, добавил градоначальник.

Читайте также

мэр Москвыпроисшествия
Ещё больше новостей — в телеграм-канале Москва 24 Подписывайтесь!
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика