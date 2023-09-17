Силы ПВО уничтожили четыре украинских БПЛА в районе Крыма – Минобороны РФ

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В ночь на 17 сентября российские военные пресекли очередную террористическую атаку Украины по объектам на территории РФ. Об этом сообщается в телеграм-канале Минобороны России.

Средства противовоздушной обороны уничтожили четыре украинских беспилотника самолетного типа над северо-западным и восточным побережьями Крыма.

Ранее в военном ведомстве уже сообщали, что дежурные средства ПВО уничтожили два украинских беспилотника у западного побережья Крыма.

До этого Сергей Собянин рассказал, что в ночь на воскресенье, 17 сентября, средства ПВО отразили атаку беспилотника на Москву в городском округе Истра.