Движение перекроют на ряде улиц Москвы 17 сентября

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02:45

Происшествия

Силы ПВО уничтожили четыре украинских БПЛА в районе Крыма – Минобороны РФ

Фото: 123RF/tsuneo

В ночь на 17 сентября российские военные пресекли очередную террористическую атаку Украины по объектам на территории РФ. Об этом сообщается в телеграм-канале Минобороны России.

Средства противовоздушной обороны уничтожили четыре украинских беспилотника самолетного типа над северо-западным и восточным побережьями Крыма.

Ранее в военном ведомстве уже сообщали, что дежурные средства ПВО уничтожили два украинских беспилотника у западного побережья Крыма.

До этого Сергей Собянин рассказал, что в ночь на воскресенье, 17 сентября, средства ПВО отразили атаку беспилотника на Москву в городском округе Истра.

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