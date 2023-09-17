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Средства ПВО сбили украинские беспилотники у западного побережья Крыма – МО РФ
Фото: 123RF/boscorelli
Дежурные средства противовоздушной обороны уничтожили два украинских беспилотника самолетного типа у западного побережья Крыма. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
В ведомстве уточнили, что российские военные пресекли попытку Киева совершить террористическую атаку БПЛА по объектам на территории РФ около 01:15 по московскому времени в ночь на 17 сентября.
Ранее Сергей Собянин сообщил, что средства ПВО отразили атаку беспилотника на Москву в городском округе Истра. По предварительным данным, на месте падения обломков разрушений и пострадавших нет.
До этого российские средства противовоздушной обороны сбили украинский беспилотник самолетного типа над Белгородской областью.
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