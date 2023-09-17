Средства ПВО сбили украинские беспилотники у западного побережья Крыма – МО РФ

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Дежурные средства противовоздушной обороны уничтожили два украинских беспилотника самолетного типа у западного побережья Крыма. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

В ведомстве уточнили, что российские военные пресекли попытку Киева совершить террористическую атаку БПЛА по объектам на территории РФ около 01:15 по московскому времени в ночь на 17 сентября.

Ранее Сергей Собянин сообщил, что средства ПВО отразили атаку беспилотника на Москву в городском округе Истра. По предварительным данным, на месте падения обломков разрушений и пострадавших нет.

До этого российские средства противовоздушной обороны сбили украинский беспилотник самолетного типа над Белгородской областью.

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