Средства ПВО сбили украинские беспилотники в Калужской и Тверской областях – МО РФ

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В ночь на 16 сентября была пресечена попытка украинской стороны провести террористическую атаку при помощи двух беспилотников по объектам на территории РФ. Об этом сообщили в Минобороны России.

В военном ведомстве уточнили, что дежурные средства противовоздушной обороны уничтожили БПЛА самолетного типа над территориями Калужской и Тверской областей.

Ранее сообщалось, что силы радиоэлектронной борьбы смогли подавить беспилотный летательный аппарат над Ливенским районом Орловской области. В результате произошедшего никто из местных жителей не пострадал.

До этого малый ракетный корабль "Аскольд" Черноморского флота уничтожил безэкипажный катер Вооруженных сил Украины в акватории Черного моря. Катер был ликвидирован огнем из штатного вооружения российского корабля.

Российские военные уничтожили два безэкипажных катера ВСУ в Черном море