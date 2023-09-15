Силы РЭБ подавили беспилотник над Орловской областью

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Силы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) смогли подавить беспилотный летательный аппарат (БПЛА) над Ливенским районом Орловской области, в результате произошедшего никто из местных жителей не пострадал, заявил губернатор региона Андрей Клычков.

"Сегодня на территории Ливенского района средствами радиоэлектронной борьбы был обезврежен очередной беспилотный летательный аппарат. Он упал возле села Свободная Дубрава, повреждений и пострадавших нет", – написал он в своем телеграм-канале.

По словам Клычкова, место падения дрона было оцеплено, в данный момент там работают сотрудники правоохранительных органов. Ситуация находится под контролем.

Ранее российская система ПВО сбила 11 беспилотников над территорией Крыма. Как отмечали в Минобороны РФ, БПЛА самолетного типа удалось сбить 14 сентября около 05:30.

До этого ведомство сообщало об уничтожении четырех украинских беспилотников над Брянской областью. Первые два были сбиты 14 сентября около 00:10, третий – около 00:30, а четвертый – около 00:45.



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