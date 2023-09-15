Рогов потребовал уничтожить боевиков ВСУ, отправивших пленных РФ на минные поля

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Военнослужащие Украины, которые отправили пленных солдат России на минные поля, должны быть ликвидированы. Об этом РИА Новости сообщил глава общественного движения "Мы – вместе с Россией" Владимир Рогов.

Этот инцидент был зафиксирован на видео, которое обнаружили в одном из украинских блиндажей. По словам Рогова, данный случай необходимо расследовать, а также найти виновных и наказать их.

"Не секрет, что подразделения террористов, которые уничтожали пленных, не берутся в плен, а уничтожаются на поле боя", – заявил он.

При этом глава движения "Мы – вместе с Россией" добавил, что в этой ситуации должно быть также, когда выяснится, кто совершил это преступление. Кроме того, он сравнил отправку русских военнопленных на минные поля с военными преступлениями времен Второй мировой войны.

Рогов отметил, что "духовными кумирами" боевиков ВСУ являются нацисты Третьего Рейха.

"Практика отправления пленных на минные поля применялась нашими врагами и во времена Великой Отечественной войны, когда подобным образом нацисты поступали с советскими пленными", – сообщил он.

Ранее бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что украинские военные сдаются в плен из-за отчаянного положения в зоне боевых действий. По словам Макгрегора, тяжелое обстоятельство дел понимают и украинские командиры. Именно они принимают решения о сдаче солдат в плен, поскольку это остается единственным путем спасения раненых.

Экс-советник Пентагона также добавил, что украинские войска теряют большое количество военных. Больницы переполнены ранеными, и многие из них уже вряд ли смогут вернуться в зону боевых действий.

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