Четыре псковских десантника пленили 11 бойцов ВСУ

Фото: телеграм-канал Mash

Четыре бойца из 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии взяли в плен 11 военнослужащих ВСУ. Об этом сообщает "Газета.ру".

Ситуация произошла в Запорожской области. С беспилотника были сняты кадры, как десантники подошли к укрытию, в котором находилась группа противника. Украинские военнослужащие решили сдаться и стали выходить с поднятыми руками по одному.

К моменту, когда из укрытия стали выходить последние бойцы ВСУ, на площадке перед окопом для них не остается свободного места, чтобы лечь с запрокинутыми за голову руками – и им приходится подыскивать для этого место. Ни один из них не сопротивлялся.

По заявлению самих десантников, они вышли вчетвером, так как изначально видели только двоих украинских военных, и лишь на месте поняли, что их намного больше.

Ранее экс-советник Пентагона Дуглас Макгрегор заявил, что бойцы Вооруженных сил Украины сдаются в плен из-за отчаянного положения в зоне боевых действий. Он добавил, что украинские войска теряют большое количество военных. Кроме того, больницы переполнены раненными и многие из них уже вряд ли смогут вернуться в зону боевых действий, подчеркнул полковник.



Эксперты оценили положение ВСУ и ВС РФ на запорожском направлении