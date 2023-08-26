Фото: министерство обороны Российской Федерации

Украинские военные сдаются в плен из-за отчаянного положения в зоне боевых действий. Об этом заявил бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.

"Мы видим, что в рядах ВСУ участились случаи дезертирства. Об этом стараются не говорить на Западе, но речь идет о целых взводах и ротах", – сказал он в эфире London Real.

По словам Макгрегора, тяжелое обстоятельство дел понимают и украинские командиры. Именно они принимают решения о сдаче солдат в плен, поскольку это остается единственным путем спасения раненных.

Экс-советник Пентагона также добавил, что украинские войска теряют большое количество военных. Больницы переполнены раненными и многие из них уже вряд ли смогут вернуться в зону боевых действий.

Ранее Макгрегор сообщил об успешной ликвидации складов с западными вооружениями ВСУ российскими военными. Он обратил внимание, что Украина использует западные ракеты для ударов вглубь российский территорий. На фоне этого Вооруженные силы (ВС) РФ будут вынуждены пойти на Запад с целью обеспечить безопасность.



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