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15 сентября, 13:19

Политика

Корабль РФ уничтожил безэкипажный катер ВСУ в Черном море

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Малый ракетный корабль "Аскольд" Черноморского флота уничтожил безэкипажный катер Вооруженных сил Украины (ВСУ) в акватории Черного моря. Об этом сообщается в телеграм-канале Минобороны России.

Отмечается, что он был ликвидирован огнем из штатного вооружения российского корабля.

В четверг, 14 сентября, морской авиацией Черноморского флота также был обнаружен и уничтожен безэкипажный катер ВСУ. Об этом сообщили в МО РФ.

В тот же день министерство информировало об атаке ВСУ по российскому кораблю "Сергей Котов" в акватории Черного моря. Уточнялось, что Украина ударила с помощью пяти безэкипажных катеров. В результате все они были ликвидированы огнем из штатного вооружения корабля РФ.

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