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14 сентября, 07:41

Происшествия

ВСУ атаковали российский корабль "Сергей Котов" пятью безэкипажными катерами

Фото: 123RF/uhdenis

Украина атаковала корабль Черноморского флота "Сергей Котов" в акватории Черного моря с помощью пяти безэкипажных катеров, сообщает Минобороны России.

Это произошло 14 сентября около 05:00. В результате все пять безэкипажных катеров противника уничтожили огнем из штатного вооружения корабля.

Ранее российские силы противовоздушной обороны сбили 11 беспилотников над территорией Крыма. Киев в очередной раз попытался совершить террористическую атаку в России. БПЛА самолетного типа сбили 14 сентября около 05:30.

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