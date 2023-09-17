Один человек пострадал в результате обстрела ВСУ города Шебекино – губернатор

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

Украинские войска обстреляли вечером 16 сентября город Шебекино в Белгородской области. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

В результате атаки есть один пострадавший – мужчина получил легкие осколочные ранения. Госпитализация при этом не потребовалась, раны обработали на месте, добавил глава области.

Кроме того, имеются повреждения на территории складского цеха одного из местных промышленных предприятий. Также осколки снарядов попали по трем машинам, двум фурам и "ГАЗели". На месте работают оперативные и аварийные службы.

Ранее сообщалось, что мирная жительница пострадала в результате обстрела Горловки в Донецкой Народной Республике со стороны ВСУ. Позже стало известно о том, что пострадавшая женщина скончалась от полученных травм, несовместимых с жизнью.

До этого под украинский обстрел также попали детская площадка и пристройка жилого дома в деревне Успеновка Кореневского района Курской области.

Два человека пострадали в результате обстрела ВСУ центра Донецка