18 сентября, 05:34Политика
Воздушная тревога объявлена на всей территории Украины
Фото: depositphotos/billperry
На всей территории Украины звучат сирены воздушной тревоги. Об этом свидетельствуют данные официального ресурса для оповещения населения.
Сообщения о каких-либо разрушениях инфраструктуры и прочие подробности на данный момент не приводятся.
Ранее украинские СМИ сообщили о серии взрывов, которая прозвучала в ночь на 18 сентября в подконтрольном Киеву Херсоне.
До этого несколько взрывов были слышны в городе Измаил Одесской области Украины. Тем не менее подробности произошедшего пока не сообщались.
Читайте также
Ещё больше новостей — в телеграм-канале Москва 24 Подписывайтесь!