Воздушная тревога объявлена на всей территории Украины

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На всей территории Украины звучат сирены воздушной тревоги. Об этом свидетельствуют данные официального ресурса для оповещения населения.

Сообщения о каких-либо разрушениях инфраструктуры и прочие подробности на данный момент не приводятся.

Ранее украинские СМИ сообщили о серии взрывов, которая прозвучала в ночь на 18 сентября в подконтрольном Киеву Херсоне.

До этого несколько взрывов были слышны в городе Измаил Одесской области Украины. Тем не менее подробности произошедшего пока не сообщались.