СМИ сообщили о взрывах в Днепропетровске и на окраине Кривого Рога на Украине

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Серия взрывов прозвучала в Днепропетровске и на окраине Кривого Рога Днепропетровской области Украины. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на местные издания.

Подробности произошедшего не приводятся, местные власти также пока не комментировали ситуацию.

На момент публикации воздушная тревога объявлена в Днепропетровской, Харьковской и Николаевской областях Украины.

В ночь на 13 сентября сирены воздушной тревоги звучали в четырех регионах Украины: в Сумской, Одесской, Николаевской и Черниговской областях.

Позже местные издания сообщили о звуках взрывов, которые раздались в городе Сумы на северо-востоке Украины. Тем не менее какие-либо подробности также не приводились.