Один человек пострадал в результате обстрела ВСУ села Теткино в Курской области

Фото: телеграм-канал "Роман Старовойт"

В результате обстрела Вооруженными силами Украины (ВСУ) поселка Теткино Глушковского района Курской области пострадала одна женщина, ее госпитализировали с ранениями средней степени тяжести. Об этом рассказал губернатор региона Роман Старовойт.

"Она доставлена в Глушковскую ЦРБ, ей оказывают всю необходимую помощь. Если потребуется, женщину переведут в областную больницу", – написал он в своем телеграм-канале.

Один из снарядов, применяемых ВСУ, попал в жилой дом, что привело к возгоранию. По словам губернатора, спасатели прибыли к месту происшествия и в данный момент тушат его. Также власти города помогут жильцам дома восстановить его.

Ранее Старовойт сообщал, что за минувшие сутки поселок Теткино дважды подвергся атаке со стороны ВСУ, всего удалось зафиксировать 21 прилет.

В результате произошедшего были повреждены коммуникации, некоторые улицы поселка остались без электроснабжения, воды и газа. Также повреждения получили крыши, фасады и ограждения 11 домовладений, добавил он.



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