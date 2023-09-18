18 сентября, 10:00Происшествия
ВСУ дважды обстреляли поселок Теткино Курской области
Фото: телеграм-канал "Роман Старовойт"
Вооруженные силы Украины за сутки дважды обстреляли поселок Теткино Глушковского района Курской области, сообщил губернатор региона Роман Старовойт в своем телеграм-канале.
По его словам, всего зафиксирован 21 прилет. В результате повреждены коммуникации, некоторые улицы поселка остались без электроснабжения, воды и газа.
Аварийные бригады приступят к восстановительным работам, как только это станет безопасно. Кроме того, повреждены крыши, фасады и ограждения 11 жилых домов. Их владельцам окажут помощь в восстановлении.
Накануне ВСУ подвергли обстрелу деревню Успеновку в Курской области. В результате пострадали три мирных жителя.
До этого Вооруженные силы Украины обстреляли село Плехово в Курской области, в результате чего от осколочного ранения на месте погиб 30-летний мужчина. Кроме того, оказались повреждены несколько домовладений.
Под обстрел также попала деревня Елизаветовка. Были повреждены окна в здании фельдшерско-акушерского пункта и ворота частного дома. Местные власти пообещали оказать помощь в устранении последствий атаки.
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