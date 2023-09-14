ВСУ обстреляли Гордеевку в Курской области

Фото: ТАСС/Дмитрий Ягодкин

Село Гордеевка в Курской области в четверг, 14 сентября, подверглось обстрелу со стороны ВСУ. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор региона Роман Старовойт.

"Село Гордеевка Кореневского района сегодня утром обстреляно со стороны Украины, насчитали девять прилетов", – написал он.

Чиновник уточнил, что в результате обстрела никто из местных жителей не пострадал. Тем не менее было нарушено водоснабжение населенного пункта, специалисты приступят к его восстановлению при первой же возможности.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что в ночь на 14 сентября российские средства ПВО сбили над территорией Крыма 11 вражеских беспилотников самолетного типа.



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