Фото: ТАСС/Сергей Мальгавко

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли ракетный удар по штабу Черноморского флота в Севастополе. Об этом губернатор города Михаил Развожаев написал в своем телеграм-канале.

Он уточнил, что осколок упал возле Театра Луначарского. Развожаев попросил при обнаружении подобных элементов не подходить к ним и звонить в 112.

По его информации, на место выехали все оперативные службы. Информация о пострадавших уточняется.

Губернатор призвал всех сохранять спокойствие и не выкладывать фото и видео. Он также предупредил о возможной повторной атаке по штабу Черноморского флота в Севастополе.

В среду, 20 сентября, силы ПВО России в населенных пунктах Верхнесадовое и Кача под Севастополем отразили атаку со стороны украинских военных.

До этого Украина атаковала Севастополь десятью крылатыми ракетами, а также тремя безэкипажными катерами в ночь на 13 сентября.

В результате атаки возник пожар на судоремонтном заводе имени Орджоникидзе, пострадали 24 человека. Кроме того, оказались повреждены два корабля, находившееся на ремонте.

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