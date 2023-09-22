Власти Севастополя предупредили о возможной повторной атаке на город

Фото: телеграм-канал "112"

По центру Севастополя могут осуществить новый удар. Об этом заявил губернатор Севастополя Михаил Развожаев в своем телеграм-канале.

"Внимание всем! Возможна еще одна атака. Просьба не выезжать в центр города. Не выходить из зданий", – отметил он.

Также губернатор города потребовал от всех местных граждан, проживающих рядом со штабом Черноморского флота, при звуках сирены отправляться в укрытия.

Развожаев сообщил, что в данный момент на месте падения ракеты работают спасатели. По его словам, они подготовили аэромобильную группировку и ввели технику из резервов МЧС России. Сейчас пожарные пытаются устранить очаг возгорания.

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли ракетный удар по штабу Черноморского флота в Севастополе. Губернатор города уточнил, что осколок упал возле Театра Луначарского. Развожаев попросил при обнаружении подобных элементов не подходить к ним и звонить в 112.

Информация о пострадавших уточняется. Губернатор призвал всех сохранять спокойствие и не выкладывать фото и видео.

Губернатор Севастополя сообщил о ракетном ударе по штабу Черноморского флота