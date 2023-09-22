Средства ПВО уничтожили ракету и два БПЛА ВСУ у побережья Крыма

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Дежурные средства ПВО обнаружили и уничтожили управляемую ракету и два беспилотных летательных аппарата (БПЛА) самолетного типа Вооруженных сил Украины (ВСУ) у западного побережья Крыма. Об этом сообщает Минобороны РФ в своем телеграм-канале.

Отмечается, что попытка украинской стороны совершить террористическую атаку была пресечена около 10:30 по московскому времени.

В ночь на 22 сентября средства ПВО уничтожили над акваторией Черного моря два украинских беспилотных летательных аппарата. Один из них был подбит вблизи юго-восточного побережья Крымского полуострова, а другой – в Туапсинском районе Краснодарского края.

До этого Минобороны России заявило о пресечении массовой атаки ВСУ беспилотниками по объектам на территории РФ. По данным ведомства, над акваторией Черного моря и территорией Республики Крым были сбиты 19 украинских беспилотников и по одному БПЛА были уничтожены над территориями Курской, Белгородской и Орловской областей.

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